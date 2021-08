Janša s Parolinom o aktualnih temah in tudi o odnosih med Slovenijo in Vatikanom

Bled, 31. avgusta - Predsednik vlade Janez Janša se je danes srečal z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Teme njunega pogovora so bile prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU, odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem, epidemiološke razmere v Sloveniji, Evropi in po svetu ter druge aktualne teme, so sporočili z vlade.