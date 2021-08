New York, 31. avgusta - Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku v uvodnih dvobojih drugega dne 1. kroga ni bilo večjih presenečenj. Med drugimi sta svoje delo pričakovano opravila četrta nosilca, Nemec Alexander Zverev v moški in Čehinja Karolina Pliškova v ženski konkurenci.