Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 8.)

Ljubljana, 31. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o položaju Slovenske tiskovne agencije (STA), ki javno službo brez plačila opravlja že več kot 200 dni. Prav tako so pisale o povečanju obsega bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije, ki se je v drugem letošnjem četrtletju povečal za 16,3 odstotka na letni ravni, in o Blejskem strateškem forumu.