Večer o odhodu ameriških vojakov iz Afganistana (1. 9.)

Maribor, 31. avgusta - Vojislav Bercko v komentarju Poraženi in ponižani piše o odhodu ameriških vojakov iz Afganistana, saj je državo zapustil še zadnji vojak. Avtor meni, da so za nastalo situacijo krivi ameriški predsedniki zadnjih 20 let, saj so prav oni zanetili najdaljšo vojno v sodobni zgodovini, iz katere so talibani izšli kot največji in absolutni zmagovalci.