Na prvi šolski dan previdno na cestah

Ljubljana, 1. septembra - Novo šolsko leto pomeni tudi več otrok in mladostnikov na cestah. Zato se vrstijo številni pozivi voznikom, naj bodo nanje še posebej pozorni, v okolici šol in vrtcev pa naj dodatno zmanjšajo hitrost. Policija znova poziva k previdnosti na cestah. Marsikje bodo prve dni pouka na cestah v bližini šol dodatno prisotni policisti in redarji.