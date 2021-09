Diane Kruger in Ray Nicholson bosta zaigrala v trilerju Out of the Blue

Los Angeles, 2. septembra - Diane Kruger in Ray Nicholson, sin igralcev Jacka Nicholsona in Rebecce Broussard, bosta zaigrala v trilerju Out of the Blue po scenariju in v režiji Neila LaButeja, poroča portal Deadline. V filmu Marilyn, ki jo igra Diane Kruger, s svojo enigmatično lepoto očara Connorja (Ray Nicholson) in njegovo življenje spremeni v "fantazijski svet".