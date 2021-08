EU odločena preprečiti nezakonite migracije iz Afganistana in okrepiti pomoč v regiji

Bruselj, 31. avgusta - Evropska unija je odločena preprečiti nenadzorovan pritok nezakonitih migracij iz Afganistana, so v današnji skupni izjavi zapisali notranji ministri EU. Pri tem se je treba izogibati spodbudam za nezakonite migracije, so še poudarili. Ministri so se tudi zavzeli za krepitev podpore tretjim državam, ki gostijo veliko število migrantov in beguncev.