Na Hrvaškem dodatno zrahljali ukrepe za gostince

Zagreb, 1. septembra - Lastniki kavarn in barov na Hrvaškem lahko od danes goste znova postrežejo tudi v zaprtih prostorih. Z začetkom novega šolskega leta 6. septembra pa nameravajo pouk ob nekoliko spremenjenih ukrepih in priporočilih za učence in dijake v celoti organizirati v šolah. Ostale epidemiološke ukrepe, ki so veljali v prejšnjih 15 dneh, so podaljšali.