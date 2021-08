Ljubljana, 31. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste velja biti ob začetku šolskega leta v okolici vrtcev in šol pri vožnji posebej previden. Prav tako opozarjajo, da se vračajo jutranje in popoldanske konice na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah.

Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti je promet oviran med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal zastoj v dolžini štiri kilometre. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Celjem vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani nastal zastoj v dolžini štiri kilometre. Potovalni čas se podaljša za približno 15 - 20 minut.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi pnevmatike na vozišču promet oviran med priključkom Vič in razcepom Kozarje proti Primorski.

Na mejnem prehodu Starod je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Obrežje je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do ene ure, za vstop s tovornim vozilom pa več kot dve uri. .

Na mejnem prehodu Gruškovje je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do ene ure, za vstop s tovornim vozilom pa ena do dve uri.

Na mejnem prehodu Jelšane je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do pol ure.

Predvidoma 1. septembra bodo na štajerski avtocesti odstranili zaporo med priključkoma Dramlje in Celje vzhod, začela pa se bodo dela v Trojanskih predorih. Med 1. septembrom in 1. oktobrom, predvidoma med 19. uro zvečer in 6. uro zjutraj, bo proti Ljubljani promet potekal po enem pasu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči pa sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji. Zaprto je tudi počivališče Povir proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprti so izvoz Obrežje, Mokrice, počivališče Mokrice in uvoz Brežice proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si