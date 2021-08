Ljubljanska borza: SBI TOP s skoraj odstotnim padcem

Ljubljana, 31. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,93 odstotka in se oblikoval pri 1193,89 točke. Večina blue chipov prve kotacije je trgovanje končala z negativnim predznakom, delnice Intereurope in Krke so izgubile več kot dva odstotka. Vlagatelji so ustvarili 1,48 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.