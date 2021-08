Ljubljana, 31. avgusta - Predsednik vlade Janez Janša se bo danes ob 20.15 v Vili Bled na Cesti svobode 18 na Bledu srečal s predsednikom grške vlade Kiriakosom Micotakisom, s katerim bosta govorila o razmerah v Afganistanu in povezanimi migracijskimi izzivi. Ob srečanju bo fototermin za uradne fotografe in snemalce, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.