Po vrnitvi iz Grčije med maturanti potrdili že 169 okužb, med stiki pa 24

Ljubljana, 31. avgusta - Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) nadaljujejo s sledenjem okužbam med dijaki, ki so se v več skupinah v drugi polovici avgusta udeležili maturantskega izleta v Grčiji. Skupaj so doslej potrdili 169 okužb med maturanti in 24 med njihovimi stiki.