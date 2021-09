Galerija Cukrarna nova platforma za razvoj sodobne umetnosti

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 4. septembra - Po celoviti prenovi bo 24. septembra vrata za javnost odprla Galerija Cukrarna, ki jo upravlja zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML). S prenovo se na eni strani poklanjajo zgodovini stavbe, na drugi strani z vzpostavljanjem zavezništev z umetniki in kulturnimi institucijami ustvarjajo platformo za razvoj sodobne umetnosti, so zapisali.