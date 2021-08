Škofijske Karitas s šolskimi potrebščinami pomagale več kot 7200 socialno ogroženim šolarjem

Ljubljana, 31. avgusta - Škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu so od junija do konca avgusta pomagale 7298 socialno ogroženim šolarjem iz 3115 družin. Skupaj je bilo za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic za nakup delovnih zvezkov na škofijskih Karitas do sedaj porabljenih 276.191 evrov.