Umar: K rasti BDP prispeval zlasti učinek osnove

Ljubljana, 31. avgusta - Gibanje BDP v drugem četrtletju odraža izboljševanje epidemičnih razmer in postopno sproščanje zajezitvenih ukrepov, hkrati pa tudi prilagajanje gospodarstva in potrošnikov spremenjenim razmeram, komentirajo na Umarju. Je pa k 16,3-odstotni rasti močno prispevala nizka osnova, saj so lani gospodarsko aktivnost dušili omejitveni ukrepi.