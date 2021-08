Stroka opozarja na pomen cepljenja v nadaljnjem boju z epidemijo

Ljubljana, 31. avgusta - Cepljenje je ključno v boju z epidemijo covida-19, so poudarili na novinarski konferenci Slovenske medicinske akademije. Spregovorili so o strokovnih, etičnih in pravnih vidikih preventivnih ukrepov v boju z epidemijo. Med drugim je bila kot ena od možnosti, o kateri poteka razprava, omenjeno tudi obvezno cepljenje za starejše od 50 let.