V Ljubljani in Mariboru za upokojence brezplačni prevozi z mestnimi avtobusi

Ljubljana, 31. avgusta - Ministrstvo za infrastrukturo se je z mestnima občinama Ljubljana in Maribor dogovorilo o brezplačnem prevozu z mestnimi avtobusi za upokojenke in upokojence, starejše od 65 let. Po besedah ministra Jerneja Vrtovca s tem zasledujejo dva vidika: socialnega in okoljskega. "Javni potniški promet mora postati hrbtenica prevozov v Sloveniji," je dejal.