Fiba: Slovenija 1. reprezentanca Evrope v seštevku dosežkov članov in mladih

Ljubljana, 31. avgusta - Za slovensko košarko je najuspešnejše poletje v zgodovini. Četrto mesto moške reprezentance na olimpijskih igrah in nastop deklet na evropskem prvenstvu v Franciji so avgusta nadgradile mlajše selekcije. Slovenija je v letu 2021 v seštevku izidov članske in mlajših reprezentanc v moški konkurenci vodilna reprezentanca v Evropi, je sporočila Fiba.