Ljubljanska borza: SBI TOP uvodoma ob četrt odstotka

Ljubljana, 31. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi izgubil 0,25 odstotka. Navzdol ga potiskajo delnice Krke, ki so se do 11.30 pocenile za 0,87 odstotka, kot tudi Luke Koper in Petrola. Po drugi strani so se delnice Save Re podražile že za več kot odstotek, dražje kot v ponedeljek so tudi delnice Cinkarne Celje in NLB.