Začela se bo že deseta sezona projekta Varno na kolesu

Ljubljana, 1. septembra - Novo šolsko leto bo zaznamovala jubilejna, deseta sezona programa Varno na kolesu, največji kolesarski projekt za osnovnošolce v Sloveniji. Letošnji razpis v ospredje postavlja pomen preventive in trajnostne mobilnosti, šole pa se lahko na razpis prijavijo do 20. septembra, in sicer prek spletnega obrazca, so sporočili organizatorji.