Različica delta v 99,4 odstotka analiziranih vzorcev NLZOH

Ljubljana, 31. avgusta - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana v vzorcih v obdobju od 16. do 22. avgusta med 648 analiziranimi vzorci potrdili 644 primerov različice delta, kar predstavlja 99,4 odstotka vseh analiziranih vzorcev.