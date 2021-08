Na celjsko sejmišče se letos v prenovljeni podobi vrača Mos

Celje, 31. avgusta - Na celjsko sejmišče se letos med 15. in 19. septembrom v prenovljeni podobi vrača Mednarodni obrtno-podjetniški sejem (Mos). Za družbo Celjski sejem je po besedah izvršnega direktorja Roberta Otorepca težko obdobje, ki so ga prebrodili z veliko mero potrpežljivosti, zdaj pa se končno vračajo k sklepanju poslov v živo in na štiri oči.