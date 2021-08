Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 31. avgusta - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj ponekod po nižinah megleno. Predvsem popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Predvsem tam bo pihal severni veter, ponekod na Primorskem pa prehodno šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini jasno.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Balkanom se še zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki nam prinaša nestanovitno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo ob severnem Jadranu. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko topleje.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi povečini ugoden, le zelo občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.