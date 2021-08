Orkan Ida v Lousiani povzročil veliko škodo

New Orleans, 31. avgusta - Po orkanu Ida, ki je v nedeljo dosegel obalo Louisiane in nato oslabel v tropsko nevihto, je bilo v ponedeljek zvečer na območju brez električne energije še vedno več kot milijon ljudi. S poplavljenih območij so rešili več sto ljudi, umrli sta najmanj dve osebi. "Škoda je katastrofalna," je sporočil guverner Louisiane John Bel Edwards.