Slovenki uspešni, Murray namučil Cicipasa

New York, 31. avgusta - Prvi dan odprtega teniškega turnirja ZDA v New Yorku sta bili uspešni obe Slovenki. Kaja Juvan je najprej premagala Britanko Heather Watson, njen uspeh je dopolnila Tamara Zidanšek, ki je bila boljša od Američanke Bernarde Pera. Večjih presenečenj sicer ni bilo, izpadlo pa je nekaj nižje postavljenih igralcev in igralk.