Devet Brazilcev iz angleških klubov brez kvalifikacijskih tekem za SP

Rio de Janeiro, 31. avgusta - Devet brazilskih nogometašev ne bo moglo nastopiti na naslednjih kvalifikacijskih tekmah svoje reprezentance za svetovno prvenstvo, ker so klubi angleškega prvenstva in vodstvo lige prejšnji teden odločili, da svojim nogometašem ne bodo dovolili igranja za izbrane vrste, ki so na seznamu rdečih držav zaradi okužb z novim koronavirusom.