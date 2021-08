V nesreči na regionalni cesti pri Prvačini umrl 60-letni voznik

Nova Gorica/Prvačina, 31. avgusta - Osebno vozilo je v ponedeljek malo pred 23. uro na regionalni cesti Šempeter-Dornberk pri Prvačini trčilo v prikolico tovornjaka, ki je bila parkirana ob cestišču. Gasilci so iz vozila reševali 60-letnega voznika, ki pa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.