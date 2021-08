New York/Tokio, 31. avgusta - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali v različne smeri. Na kitajskih borzah so se po objavi slabših indeksov nakupnih menedžerjev v predelovalnih dejavnostih in storitvenem sektorju od pričakovanih znižali, drugod v regiji pa je bilo večinoma opaziti pozitivna gibanja.