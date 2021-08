New York, 31. avgusta - Po Kaji Juvan je v prvem krogu odprtega teniškega turnirja v New Yorku uspešno nastopila še druga slovenska predstavnica Tamara Zidanšek. Po uri in 56 minut je po izenačenem boju s 6:4 in 7:6 (4) premagala Američanko Bernardo Pera.