V zadnji teden Vuelte najprej z ravninsko etapo

Santander, 31. avgusta - Do konca kolesarske dirke po Španiji je ostalo še šest etap, za začetek pa bo danes na vrsti ravninska od Lareda do Santa Cruz de Bezane (180 km) na skrajnem severu Iberskega polotoka. V sredo in četrtek pa se karavana podaja v Asturijo, kjer bosta gorski etapi dali prvi del odgovora, kdo je za zadnji teden Vuelte prihranil največ moči.