Newyorške borze končale neenotno

New York, 30. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli neenotno. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta že drugi dan zapored končala z rekordom, saj so trgovci na Wall Streetu stavili, da bo ameriško gospodarstvo še naprej okrevalo po epidemiji covida-19. Indeks Dow Jones je medtem končal v rdečem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.