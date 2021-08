Šebenik zmagal v 5. krogu šahovskega EP

Reykjavik, 30. avgusta - Slovenski velemojster Matej Šebenik je v petem krogu evropskega prvenstva v šahu, ki poteka v Reykjaviku na Islandiji, s črnimi figurami premagal izraelskega mojstra Fide Yoava Milikowa in po tretji zmagi ob dveh porazih prišel do tretje točke. Preostala slovenska predstavnika, Jan Šubelj in Laura Unuk, sta remizirala.