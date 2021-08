Bolgarski trener umrl po udaru strele

Sofija, 30. avgusta - Na prijateljski nogometni tekmi bolgarskih nižjeligaških ekip Lesičevo in Černogorova se je zgodila tragedija. Bolgarska tiskovna agencija (BTA) je poročala, da je med igro trenerja in nekaj igralcev na rezervni klopi zadela strela, 41-letni trener Lesičeva Ivan Rančev je umrl, trije igralci pa so bili lažje poškodovani.