Logar s španskim kolegom v Madridu tudi o migracijah in podnebnih spremembah

Madrid, 30. avgusta - Minister za zunanje zadeve Anže Logar je danes v Madridu na srečanju s španskim kolegom Josejem Manuelom Albaresom izmenjal stališča o aktualnih evropskih in globalnih temah. Med osrednjimi temami so bile migracije, podnebne spremembe ter soočanje s posledicami pandemije in gospodarsko okrevanje, so sporočili z ministrstva.