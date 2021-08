Pomurska društva invalidov razočarana nad izključevanjem iz razpisov lendavske občine

Murska Sobota, 30. avgusta - V Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije, Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota in Društva gluhih in naglušnih Pomurja so razočarani nad odločitvijo Občine Lendava, da spremeni pogoje razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Do sredstev so bila letos upravičena le lendavska društva.