Nemški strojevodje ta teden v novo, daljšo stavko

Frankfurt, 30. avgusta - Nemški sindikat strojevodij GDL je danes napovedal tretjo in doslej najdaljšo stavko v okviru trenutnih pogajanj o plačilu in pogojih dela. V tovornem prometu se bo stavka začela v sredo, v potniškem prometu pa v četrtek ob 2. uri in bo trajala do torka zjutraj prihodnji teden, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.