Zanimanje za teste za samotestiranje učencev in dijakov sorazmerno veliko

Ljubljana, 30. avgusta - Od danes so v lekarnah na voljo paketi testov za samotestiranje učencev in dijakov. Kot je za STA povedala predsednica lekarniške zbornice Darja Potočnik Benčič, je bilo prvi dan zanimanje v lekarnah sorazmerno veliko. V enotah Lekarn Ljubljana so do 15. ure izdali 3000 paketov testov.