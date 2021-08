Izola bogatejša za nov kolopark

Izola, 30. avgusta - Med izolsko Osnovno šolo Livade in tamkajšnjim parkom za pse so danes odprli prvi kolopark oz. asfaltni pumptrack v slovenski Istri. Projekt je vreden nekaj več kot 51.000 evrov, sredstva zanj je v celoti zagotovila izolska občina, delo je izvedlo podjetje Zavod Aliansa, s koloparkom pa bo upravljal Center za kulturo, šport in prireditve Izola.