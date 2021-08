Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal pet kilometrov dolg zastoj. Proti Kranjski Gori je možen izvoz na Jesenice vzhod/Lipce. Zastoj je tudi na regionalni cesti Javornik-Jesenice.

Na štajerski avtocesti med priključkoma Celje center in Dramlje pred delovno zaporo pri počivališču Zima proti Mariboru je tri kilometre in pol dolg zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno 15 - 20 minut.

Na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Vučja vas pred delovno zaporo pri Murski Soboti proti Mariboru je en kilometer dolg zastoj.

Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Kozarjam, na zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Koseze proti Kozarjam ter naprej na primorski avtocesti do Brezovice, potovalni čas se zato podaljša za približno 30 minut. Upočasnjen promet je tudi med Brezovico in Vrhniko proti Kopru.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Lesce in Lipce proti Karavankam, Avstriji.

Vozniki osebnih vozil čakajo za vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje od eno do dve uri, na Obrežju in Slovenski vasi do eno uro ter na Dragonji in Jelšanah do pol ure. Vozniki tovornih vozil pa čakajo za vstop v državo na Gruškovju od eno do dve uri, na Obrežju pa več kot dve uri.

Predvidoma 1. septembra bodo na štajerski avtocesti odstranili zaporo med priključkoma Dramlje in Celje vzhod.

Do 22. decembra bo v Oplotnici zaprta cesta Slovenske Konjice-Oplotnica zaradi gradnje mostu. Obvozi so urejeni.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči pa sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprta sta uvoz Obrežje, Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si