Ljubljanska borza: Indeks sklenil z rastjo

Ljubljana, 30. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,69 odstotka in se oblikoval pri 1205,09 točke. Nad gladino so indeks potisnile predvsem Krkine delnice, ki so se okrepile za več kot dva odstotka. Vlagatelji so opravili za 795.669 evrov poslov, največ z delnicami novomeškega farmacevta.