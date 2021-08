Avstrija razpravlja s sosedami Afganistana o morebitni humanitarni pomoč in varovanju meja

Dunaj, 30. avgusta - Avstrija danes gosti virtualno konferenco s tremi sosedami Afganistana o možnostih sodelovanja in nudenju podpore. Avstrija namerava na srečanju že predstaviti konkretne predloge glede varovanja meja in humanitarne pomoči, sta pred konferenco pojasnila zunanji minister Alexander Schallenberg in notranji minister Karl Nehammer.