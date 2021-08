OZS v primeru novega vala epidemije ne bo pristala na morebitno vnovično zapiranje ali omejevanje dejavnosti

Ljubljana, 30. avgusta - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v primeru novega vala epidemije covida-19 ne bo pristala na morebitno vnovično zapiranje ali omejevanje dejavnosti. Tako so danes sklenili člani upravnega odbora zbornice, ki so se zavzeli tudi za to, da država čim prej omogoči brezplačno samotestiranje za zaposlene v gospodarstvu.