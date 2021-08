V Celju podelitev 25. Veronikine nagrade

Celje, 31. avgusta - V Narodnem domu Celje bodo drevi na Večeru poezije podelili 25. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko in zlatnik poezije. Žirija je v ožji izbor uvrstila pet pesniških zbirk, in sicer Privlačnost Alje Adam, Včasih Esada Babačića, Nebo pod vodo Tine Kozin, Treš Ane Pepelnik in Krhke karavane Muanisa Sinanovića.