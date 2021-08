Na stomatološki kliniki odprli prenovljene prostore

Ljubljana, 30. avgusta - Na stomatološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so danes odprli prenovljene prostore. Prenovili so center za zobno protetiko in center za ortodontijo. Investicija je UKC Ljubljana stala nekaj manj kot pol milijona evrov, je povedal poslovni direktor klinike Uroš Prikl.