Kanye West izdal album Donda

New York, 30. avgusta - Po večtedenski zamudi in nekaj zelo obiskanih javnih predvajanjih je v nedeljo zjutraj izšel novi album Kanyeja Westa z naslovom Donda, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dve uri dolg album s 27 skladbami vsebuje tudi več nastopov posebnih gostov, med katerimi so Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott in Lil Baby.