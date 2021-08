Dopoldne pocenitev delnic Luke Koper za tri odstotke

Ljubljana, 30. avgusta - Delnice Luke Koper, ki je v petek popoldne objavila poročilo o poslovanju v prvem polletju, so se v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pocenile za več kot tri odstotke. Cenijo se tudi delnice Krke in Zavarovalnice Triglav, po drugi strani se dražijo delnice Petrola in NLB. Indeks SBI TOP je do okoli 11.30 malenkost porasel.