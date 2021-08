Objavljena razpisa za novo vodstvo UKC Ljubljana

Ljubljana, 30. avgusta - Objavljena sta razpisa za generalnega in strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Svet zavoda je z razpisoma nekoliko pohitel, saj se mandata iztekata februarja, ko bi lahko imeli vrhunec epidemije covida-19 in drugih respiratornih obolenj. Kandidati se lahko na razpisa prijavijo do 14. septembra.