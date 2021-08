Mariborski policisti prijeli preprodajalca drog

Maribor, 30. avgusta - Mariborski kriminalisti so v sredo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pridržali 38-letnega Mariborčana. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, so ga v četrtek s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ta pa je po zaslišanju zanj odredil pripor.