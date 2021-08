Inšpektorji v nadzoru sadje in zelenjave na stojnicah največ neskladnosti ugotovili pri označevanju

Ljubljana, 30. avgusta - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je tudi letos opravila nadzor kakovosti, označevanja in sledljivosti sadja in zelenjave na stojnicah. Inšpektorji so izvedli 84 pregledov pri 52 izvajalcih dejavnosti. Največ neskladnosti so ugotovili pri označevanju, navajanju porekla in sledljivosti.