V Križevniški cerkvi krstna izvedba lirične opere Zora in čriček

Ljubljana, 30. avgusta - V Križevniški cerkvi bodo drevi premierno uprizorili opero za dva glasova in komorni ansambel z naslovom Zora in čriček. Glasbo za lirično opero je na besedilo pesnika Milana Dekleve napisal skladatelj Pavel Mihelčič. Zgodba opere temelji na grški mitološki zgodbi o ljubezni med boginjo Eos in trojanskim princem Titanom.